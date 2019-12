De Nederlandse gamer Marcel Vos heeft in het computerspel RollerCoaster Tycoon 2 een achtbaan gebouwd die ruim 135 mensenjaren duurt. Hij breekt daarmee zijn eigen record; in juli dit jaar bouwde hij een achtbaan die er ruim 45 jaar over deed.

Als een virtuele bezoeker bij deze nieuwe achtbaan, de Century Coaster, in een karretje stapt, dan duurt het 323.599.680 RollerCoaster Tycoon-dagen voordat hij of zij bij het eindpunt aankomt, heeft Vos berekend. Dat komt in mensenjaren neer op 135 jaar, 197 dagen en 12 uur.

Vos vestigde al twee keer eerder een record: de eerste keer met een achtbaanritje van 12 jaar en later met een 45-jaar durende rit. In een video op YouTube laat Vos zien dat de achtbaan eigenlijk een uitbouw is van zijn vorige 45 jaar durende achtbaan. Met tips van mensen op Discord, een chatapp voornamelijk gericht op gamers, paste hij verschillende nieuwe trucs en technieken toe op de achtbaan.

De virtuele bezoekers van het pretpark lijken niet blij te zijn met de nieuwe achtbaan. "Ik wil van de Century Coaster af!", zegt bezoeker Angelica in de YouTube-video terwijl ze een boos gezicht trekt.

In RollerCoaster Tycoon 2 moeten spelers normaal gesproken een leuk pretpark met spannende achtbanen, spookhuizen en botsauto's voor virtuele bezoekers bouwen. Alle ruimte die een speler krijgt om te bouwen, heeft Vos gebruikt om zijn achtbaan zo lang mogelijk te maken. Om te kijken of de achtbaan wel echt werkt, kan de tijd in het spel worden doorgespoeld.