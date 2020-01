Welke router is het beste en welke router heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Voor stabiel en snel internet in huis is een goede router belangrijk. Maar welke is het beste? De Consumentenbond testte 123 routers.

De apparaten werden onder meer getest op snelheid, gebruiksgemak en veelzijdigheid.

Beste uit de Test: Netgear Nighthawk Pro Gaming XR500 Prijs: 230 euro

Bandbreedte: 800 Mbit/s 2,4 GHz + 1733 Mbit/s 5 GHz

Multiroom-wifi: Nee

De Netgear Nighthawk Pro Gaming XR500 verdient volgens de test van de Consumentenbond een 9. Het apparaat scoort vooral op het gebied van snelheid goed. Up- en downloaden via de 2,4 GHz-band en de 5 GHz-band gaat "buitengewoon snel".

De Nighthawk is niet alleen snel, maar kan ook een VPN-server draaien. Daarmee heeft de eigennaar bijvoorbeeld vanaf zijn vakantiebestemming toegang tot het thuisnetwerk. Ook kan een gastnetwerk voor bezoek aangemaakt worden.

Extra's zijn vooral voor gamers een voordeel. Een nadeel is dat ouders geen regels kunnen instellen die delen van het internet voor kinderen blokkeren.

Beste Koop: TP-LINK Archer C6 (Ver. 2.0) Prijs: 54,99 euro

Bandbreedte: 300 Mbit/s 2,4 GHz + 867 Mbit/s 5 GHz

Multiroom-wifi: Ja

De TP-LINK Archer C6 krijgt een 7,3 en is daarmee de beste koop. Het is een betaalbare router, maar biedt wel de snellere 1000 Mbit/s-poorten. Dit heeft als voordeel dat de wifi-snelheid daar niet door wordt beperkt.

Op deze router kan een gastnetwerk worden ingesteld. Ook kunnen ouders toezicht houden op het internetgedrag van kinderen, door bijvoorbeeld delen van het internet te blokkeren. Er kan geen tijdschema worden ingesteld om wifi in- en uit te schakelen.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redacties van NU.nl en de Consumentenbond.