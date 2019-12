De belangrijkste computersystemen die nodig zijn om onderwijs op de Universiteit Maastricht (UM) te hervatten, zoals roosterinzage en studiematerialen, zijn vanaf 2 januari weer beperkt beschikbaar na een cyberaanval. De lessen kunnen dan op 6 januari weer beginnen, laat de universiteit maandag weten.

De systemen van de universiteit raakten 24 december besmet met ransomware, ook wel gijzelsoftware genoemd. Met deze gijzelsoftware blokkeren hackers computers en bestanden totdat het slachtoffer een bepaalde som geld betaalt. Sinds Kerstavond hebben studenten en medewerkers geen toegang meer tot gegevens en e-mail. Ook is er geen toegang tot veel wetenschappelijke data.

De herkansingen die gepland staan in de week van 6 januari gaan gewoon door, laat de UM weten. Studenten krijgen wel een extra herkansingsmogelijkheid omdat ze zich door de gijzelsoftware mogelijk niet goed genoeg hebben kunnen voorbereiden op de toetsen.

Ook wordt er gewerkt aan een coulanceregeling voor studenten die aantoonbaar benadeeld zijn door de cyberaanval. De vorm en inhoud van deze regeling krijgt later vorm.

Vrijdag liet de universiteit weten in gesprek te zijn met de aanvallers. Of er losgeld is geëist en of de universiteit bereid is te betalen, is niet bekend. De UM werkt samen met cybersecuritybedrijf Fox-IT om alle systemen zo snel mogelijk weer online te krijgen en heeft hulplijnen ingeschakeld waar studenten en medewerkers terecht kunnen met vragen.