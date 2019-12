De actiegroep XS4ALL Moet Blijven zet de nieuwe provider Freedom Internet definitief door nu KPN van de Ondernemerskamer goedkeuring heeft gekregen om XS4ALL op te doeken. Naar verwachting worden in maart 2020 de eerste internetaansluitingen van Freedom Internet gerealiseerd.

23 december oordeelde de Ondernemingskamer (onderdeel van het gerechtshof in Amsterdam) dat KPN zijn dochtermerk XS4ALL mag opdoeken en de provider mag samenvoegen met het moederbedrijf. De ondernemingsraad (or) van XS4ALL spande in november een zaak aan om dit tegen te houden.

De actiegroep XS4ALL Moet Blijven zag de rechtszaak als "laatste serieuze escape". Nu de ondernemingsraad de zaak heeft verloren, is "de hoop definitief verloren", aldus de actiegroep.

Een woordvoerder van de actiegroep laat daarom weten dat de nieuwe provider Freedom Internet definitief wordt doorgezet. De provider gaat werken met dezelfde waarden als XS4ALL deed: "Vrijheid, privacy, innovatie en veiligheid."

Freedom Internet als 'vangnet voor klanten van XS4ALL'

In januari van dit jaar maakte KPN bekend "in de loop van 2019 en 2020" geen abonnementen meer aan te bieden onder de merknamen van dochterondernemingen Telfort, Yes Telecom en XS4ALL. Het besluit leidde tot onrust onder gebruikers en medewerkers.

Begin november startte actiegroep XS4ALL Moet Blijven een crowdfundingactie voor de nieuwe internetprovider Freedom Internet, uit onvrede over het besluit van KPN. Binnen een dag haalde de groep het streefbedrag van 1,25 miljoen euro binnen en op de tweede dag tikten ze het maximumbedrag van 2,5 miljoen euro aan.

Freedom Internet is inmiddels hard aan de weg aan het timmeren om "een goed vangnet te kunnen worden voor medewerkers en klanten van XS4ALL." Zo lopen inmiddels onder meer gesprekken met tv-aanbieders, zijn er contracten geregeld met aanbieders van modems en wordt er een helpdesk opgetuigd.

"Er is een kantoorruimte gehuurd en de eerste medewerkers van Freedom Internet zijn inmiddels in dienst. De meesten van hen zijn afkomstig van XS4ALL", aldus de actiegroep. Volgens een woordvoerder heet Freedom Internet inmiddels al tienduizenden aanmeldingen binnen en worden de internetaansluitingen naar verwachting in maart 2020 gerealiseerd.