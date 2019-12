Met miljoenen mensen tegelijkertijd proberen om ouders te bereiken of via WhatsApp vrienden gelukkig nieuwjaar te wensen; het is voor telecomaanbieders elk jaar weer topdrukte tijdens de jaarwisseling. T-Mobile en KPN laten aan NU.nl weten dat ze extra maatregelen nemen om de nachtelijke drukte tijdens de jaarwisseling het hoofd te bieden.

In 2018 verwerkte KPN met Oud en Nieuw ruim 176 terabyte aan nieuwjaarswensen, afbeeldingen en video's. Dat was een nieuw record voor de provider. Ook werden tijdens de nacht ruim vier miljoen gesprekken gevoerd.

KPN maakt daarom zijn borst nat voor weer een drukke jaarwisseling. "De jaarwisseling is het drukste moment van het jaar op het mobiele netwerk van KPN, omdat dan veel mensen tegelijkertijd gaan bellen, sms'en en mobiel internetten", vertelt Stijn Wesselink, woordvoerder bij KPN.

Om ervoor te zorgen dat miljoenen Nederland met Oud en Nieuw "zo goed mogelijk bereikbaar zijn en blijven", nemen telecomproviders extra maatregelen.

Opschalen van het netwerk

KPN gaat het netwerkverkeer 's nachts extra monitoren en de capaciteit van het mobiele netwerk maximaal uitbreiden op plekken waar tijdens nieuwjaarsnacht veel mensen samenkomen.

Ook T-Mobile gaat het netwerk opschalen op drukbezochte plekken. "We hebben op sommige plaatsen het netwerk geconfigureerd met zogenoemde 'high load settings'. Zo is het netwerk bij de drukbezochte Erasmusbrug bijvoorbeeld uitgebreid", aldus een woordvoerder van T-Mobile tegen NU.nl.

Vodafone neemt geen extra maatregelen en vertrouwt op hun netwerk. "Als Vodafone verwachten we op voorhand geen issues met ons mobiele netwerk. We hebben een netwerk met ruim voldoende capaciteit, waarbij we, ook tijdens Oud en Nieuw, het netwerkverkeer doorlopend monitoren en we ons best doen om eventueel ongemak voor onze klanten tot een minimum te beperken."

Het netwerk kan wel wat trager worden dan normaal, vertelt Wesselink. "De afgelopen jaren bleef het mobiele netwerk goed functioneren tijden de nieuwjaarsnacht, maar het wel kan zijn dat op piekmomenten tijdens de jaarwisseling en op plaatsen waar heel veel mensen samenkomen, een mobiele internetverbinding wat langzamer wordt of dat het langer duurt totdat een telefoonverbinding tot stand wordt gebracht."