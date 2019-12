Australische klanten van Vodafone krijgen in de eerste helft van 2020 toegang tot het 5G-netwerk, dat Vodafone samen met Nokia wil gaan realiseren. Dat zegt Vodafone maandag in een persbericht.

Het netwerk moet ingeschakeld worden bij een voorstad van Sydney, Parramatta. Op deze plekken testte Nokia al 5G-technologie, maar nu moet het de eerste plek worden voor het commerciële gebruik van het netwerk van Vodafone.

5G is een nieuw, sneller mobiel netwerk waar momenteel nog veel mee geëxperimenteerd wordt. In november rondde de TU Eindhoven nog een succesvolle test uit met antennetechnologie voor 5G.

In Nederland is VodafoneZiggo één van de drie telecomproviders die gebruik mag maken van een 5G-netwerk. De provider zal samen met KPN en T-Mobile de verbinding gaan gebruiken. In Maastricht werd al in juli een testverbinding in de lucht gebracht door VodafoneZiggo.

Vodafone zal op 4 februari 2020 afscheid nemen van het verouderde 3G-internet. Met het uitschakelen van 3G wil het bedrijf meer capaciteit beschikbaar maken voor het snellere 4G.