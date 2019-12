Universiteit Maastricht zal op korte termijn hulplijnen inschakelen voor studenten en medewerkers, schrijft 1Limburg. Zij kunnen daar terecht met hun vragen naar aanleiding van de cyberaanval die plaatsvond op Kerstavond. Ook opent de universiteit op 2 januari weer haar deuren, ongeacht de situatie rondom de aanval.

De systemen van de universiteit raakten dinsdag besmet met ransomware. Met deze gijzelsoftware blokkeren hackers computers en bestanden totdat het slachtoffer een bepaalde geld betaalt. Sinds Kerstavond hebben studenten en medewerkers geen toegang meer tot gegevens en e-mail. Ook is er geen toegang tot veel wetenschappelijke data.

De universiteit telt negentienduizend studenten en 4.500 medewerkers en ontving in de afgelopen dagen al ruim 250 vragen. Het College van Bestuur en de decanen van de faculteiten willen "op korte termijn samen bekijken of studenten en medewerkers die door deze situatie in de problemen komen, op enige wijze tegemoet kunnen worden gekomen", verklaart de universiteit.

Wanneer de systemen weer in de lucht zullen zijn, is nog niet bekend "gezien de grootte en omvang van de aanval". Om diezelfde reden is het volgens de universiteit ook nog niet exact aan te geven welke systemen getroffen zijn en welke niet. Dit vergt volgens de universiteit "nader specialistisch onderzoek". Ook zullen er maatregelen worden genomen om in de toekomst beter tegen dergelijke aanvallen bestand te zijn.

Bovendien geeft de universiteit aan dat er speciale aandacht is voor dringende en belangrijke zaken, zoals onderwijsroosters, tentamens, scripties, aanmeldingen (fixus opleidingen), subsidieaanvragen, onderzoeksprojecten, sollicitaties. "Hiervoor zoeken we naar oplossingen en willen we snel meer duidelijkheid bieden."

Vrijdag liet de universiteit weten in gesprek te zijn met de aanvallers. Of er losgeld is geëist en of de universiteit bereid is te betalen, is niet bekend.