De pagina van de film Avengers: Endgame is de meestbezochte Wikipedia-pagina van 2019, maakt de Wikimedia Foundation bekend. De pagina over de superheldenfilm bereikte van 1 januari tot 15 december in totaal 43,8 miljoen weergaven.

Meerdere films en tv-series deden het het afgelopen jaar goed. Onder meer de pagina over de ramp in Tsjernobyl staat hoog in de lijst, volgens Wikimedia dankzij de populaire tv-serie Chernobyl van betaalzender HBO. Ook de films Joker, Captain Marvel en de tv-serie Game of Thrones staan hoog in het overzicht.

De lijst van populaire pagina's wordt verder gevuld met onder meer seriemoordenaar Ted Bundy, zanger Freddie Mercury, acteur Keanu Reeves en zedendelinquent Jeffrey Epstein. Ook overzichten van in 2019 overleden personen, films met de hoogste opbrengst en een lijst van Marvel-films werden vaak geraadpleegd.

Een overzicht van de vijfduizend populairste pagina's op de Engelstalige Wikipedia is hier te vinden. In januari maakt Wikimedia bekend welke pagina's inclusief de laatste twee weken van het jaar het populairst waren.