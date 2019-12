Twitter heeft een onjuist afgebeelde emoji die te zien is bij een hashtag voor het cultuurfeest Kwanzaa gecorrigeerd. De traditionele kandelaar van de Afro-Amerikaanse feestweek heeft drie rode, één zwarte en drie groene kaarsen, maar werd door Twitter afgebeeld met twee rode, één blauwe en twee groene kaarsen.

De emoji wordt automatisch toegevoegd aan het bericht als iemand op Twitter de hashtag #HappyKwanzaa gebruikt. Het sociale medium laat aan de Amerikaanse krant The Hill weten dat de emoji door "een fout" verkeerd was afgebeeld. Inmiddels wordt de afbeelding weergegeven met het correcte aantal kaarsen, in de juiste kleuren.

De kleuren van de kaarsen symboliseren de pan-Afrikaanse vlag, die bestaat uit drie horizontale banen van rood, zwart en groen. De zeven kaarsen staan voor zeven principes die tijdens Kwanzaa gevierd worden: eenheid, zelfbepaling, collectief werk en verantwoordelijkheid, op een samenwerking gebaseerde economie, doelstelling, creativiteit en geloof.

Het Kwanzaa-feest vindt jaarlijks plaats en duurt van 26 december tot 1 januari. Het culturele feest om de Afro-Amerikaanse cultuur te eren, werd voor het eerst gevierd na rellen in de wijk Watts in Los Angeles in 1965.