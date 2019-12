Het vergoeden van losgeld aan cybercriminelen door Nederlandse verzekeraars houdt een verdienmodel voor digitale misdaad in stand. Dat zeggen beveiligingsexperts in het FD.

Met een cyberverzekering kunnen bedrijven zich indekken tegen schade door digitale inbraken, zoals besmetting met ransomware, een programma dat bestanden onbruikbaar maakt door ze te versleutelen. Vervolgens vragen de cybercriminelen geld om het blokkeren ongedaan te maken.

Steeds meer bedrijven zijn tegen deze cyberinbraken verzekerd. Naar schatting wordt een op de drie inbraken vergoed. "Ik vind klakkeloos uitbetalen van losgeld onbegrijpelijk", zegt Frank Groenewegen, chief security expert bij cyberbeveiligingsbedrijf Fox-IT. "Het is alleen maar een signaal aan criminelen dat misdaad loont."

Volgens Marie-Louise de Smit, specialist cyberverzekeringen bij Aon, is de keuze om losgeld te betalen een lastig dilemma: "Als je een bedrijf leidt dat wordt aangevallen, dan ligt alles stil. Je moet proberen om het op te lossen anders ga je mogelijk failliet."

"Verzekeraars gaan in ieder geval niet klakkeloos over tot betaling", benadrukt De Smit. Bedrijven moeten genoeg voorzorgsmaatregelen nemen om in aanmerking te komen voor dekking. Zo moeten bedrijven in ieder geval ervoor zorgen dat hun reservekopieën en netwerkbeveiliging op orde zijn. Als blijkt uit onderzoek dat er geen andere optie is, betaalt het getroffen bedrijf de som en keert de verzekeraar uit.