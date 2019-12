Hou kortingen bij supermarkten in de gaten met boodschappen-app Vink en speel de spannende, interactieve film She Sees Red.

Vink

Boodschappenlijstje Vink pakt het net iets anders aan. Deze app richt zich volledig op aanbiedingen van verschillende Nederlandse supermarkten. Zoek je brood? Dan laat de app zien welke supermarkten brood in de aanbieding hebben. Deze aanbiedingen zijn dan bij elkaar op een boodschappenlijstje te plaatsen.

Op dit lijstje is duidelijk te zien wanneer de aanbiedingen verlopen. Handig voor als je op de centen let en het niet erg vindt om meerdere winkels te bezoeken.

Het is ook mogelijk om langs een lijst met alle aanbiedingen van supermarkten te scrollen, om zo inspiratie op te doen voor boodschappen die ook op het lijstje kunnen. Helaas doen nog niet alle supermarkten mee, maar de grootste en bekendste winkels wel.

Download Vink voor iOS en Android (gratis)

She Sees Red

In deze spannende film maakt de kijker de keuzes. De thriller volgt een detective die enkele moorden in een nachtclub onderzoekt. Door op belangrijke momenten een beslissing te maken zijn er verschillende eindes te bereiken. Twee keer kijken danwel spelen is dus wel aan te raden.

De film is gemaakt in Rusland en de acteurs spreken daarom ook Russisch. Er is een mogelijkheid om Engelse nasynchronisatie in te schakelen, maar dat is eigenlijk niet aan te raden. De originele stemmen in combinatie met Engelse ondertiteling bieden de beste ervaring. Helaas is er geen Nederlandse ondertiteling aanwezig.

Download She Sees Red voor iOS en Android (3,49 euro)

Noto

Notities op je smartphone bewaren kan in de meest simpele apps, maar Noto doet er een paar schepjes bovenop. Dat doet de app onder meer via uitgebreide opmaakopties, zodat niet alle notities er hetzelfde uitzien. Het is ook heel makkelijk om lijstjes en tabellen toe te voegen aan een enkele notitie, of om stukken tekst te verplaatsen. Zelfs foto's, video's en tekeningen zijn te gebruiken.

Ook met al deze uitgebreide mogelijkheden blijft de app overzichtelijk. De notities zien er netjes uit en zijn op een duidelijke manier geordend in mapjes. Het is zelfs mogelijk om notities te delen met anderen. Bijvoorbeeld als je een dagplanning hebt gemaakt.

Download Noto voor iOS (gratis)