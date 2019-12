Het Openbaar Ministerie (OM) wil de achttienjarige Jelle S. gaan vervolgen voor de ddos-aanvallen van begin 2018 op onder meer de Belastingdienst, Tweakers en de websites van meerdere banken. Dat bevestigt een woordvoerder van het OM na berichtgeving van BN DeStem.

Eind januari en begin februari 2018 werden meerdere banken en andere bedrijven getroffen door ddos-aanvallen. Bij een ddos-aanval worden servers overspoeld met informatieverzoeken. Daardoor waren de sites van onder andere Rabobank, ABN AMRO, DigiD en de Belastingdienst tijdelijk niet bereikbaar.

ING, Rabobank en ABN AMRO deden eind januari 2018 aangifte tegen de ddos-aanvaller. Op 5 februari 2018 werd de achttienjarige S. uit Oosterhout gearresteerd. Anderhalve week na zijn arrestatie werd hij weer vrijgelaten. Hij bleef nog wel verdachte in de zaak.

De vervolging van S. komt bijna twee jaar na de aanvallen en zal ook nog niet op korte termijn plaatsvinden, vertelt het OM. "Hij moet nog gedagvaard worden en we hebben niet zo'n grote bezetting: we hebben maar één cyberofficier in dienst. Daar komt ook nog bij dat het een ingewikkelde zaak is. Het kan dus nog wel even duren."

Het OM laat aan NU.nl weten dat het verder geen andere verdachten in het vizier heeft.

S. vertelde voor zijn arrestatie in 2018 in een gesprek met de Volkskrant dat hij de ddos-aanvallen voor de grap had uitgevoerd. "Hartstikke grappig als een bank platgaat door een aanval die je zelf initieert. Banken horen het gewoon goed voor elkaar te hebben, dus dat is een leuk target om plat te krijgen. Vooral omdat veel mensen er dan ook last van hebben."