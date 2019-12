Wie geen Facebook-account heeft, kan zich nu ook niet meer bij Facebook Messenger aanmelden. Gebruikers konden zich bij de chatapp eerder aanmelden met zowel een Facebook-account als een telefoonnummer, maar de optie om een telefoonnummer te gebruiken, is tijdens de feestdagen verwijderd, bevestigt Facebook in gesprek met Venturebeat.

"Als je nieuw bent bij Messenger, zul je merken dat je een Facebook-account nodig hebt om met vrienden te chatten en verbindingen te sluiten", zei een woordvoerder van Facebook tegen VentureBeat. "We hebben geconstateerd dat de overgrote meerderheid van de mensen die Messenger gebruiken zich al via Facebook aanmeldt en we willen het proces vereenvoudigen."

Voor wie al een account met een telefoonnummer in plaats van een Facebook-account heeft, verandert er niks. Deze gebruikers worden niet gevraagd om een Facebook-account aan te maken.

De overgang lijkt niet helemaal soepel te zijn verlopen. Op Reddit klaagden verschillende Messenger-gebruikers dat ze niet konden inloggen op hun account en een foutmelding te zien kregen.

Eén grote chatapp

Begin 2019 meldde The New York Times op basis van vier anonieme ingewijden dat Facebook-directeur Mark Zuckerberg van plan zou zijn om de berichtendiensten van de socialemediagigant - WhatsApp, Instagram en Facebook Messenger - samen te voegen.

Op die manier moet het mogelijk worden dat een Facebook-gebruiker bijvoorbeeld een bericht naar een WhatsApp-gebruiker kan sturen.

Messenger is onderdeel van Facebook, maar de berichtendienst is ook beschikbaar als losstaande app voor Android en iOS. Facebook kocht Instagram in 2012 voor 1 miljard dollar en nam WhatsApp in 2014 over voor 19 miljard dollar.