De Kansspelautoriteit (Ksa), heeft dit jaar een recordbedrag aan boetes opgelegd. In totaal ging het om ruim 3,5 miljoen euro, meldt de Ksa vrijdag. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2018, toen werd nog 1,7 miljoen euro aan boetes uitgedeeld.

De Ksa, toezichthouder op de markt voor de kansspelen, gaf in totaal tien bedrijven een boete voor het illegaal aanbieden van online gokspellen zoals blackjack en poker.

De beboete partijen waren Exinvest/1XCorp, Casumo Services, Onisac, Simbat, Spinity, Trannel International, ElectraWorks, TSG Interactive Gaming Europe, Royal Panda en LeoVegas.

Volgens René Jansen, voorzitter van de Ksa, heeft de verdubbeling van de boetes meerdere oorzaken. Zo is de basisboete in maart 2019 verhoogd van 150.000 naar 200.000 euro en waren er meer dit jaar meer grote bedrijven in overtreding dan in eerdere jaren.

Het opleggen van een sanctie is een ultiem middel. De Kansspelautoriteit grijpt ook op andere manieren in. Zo zijn er bij 41 partijen vergunningen voor speelautomaten ingetrokken.

Niet betaalde boetes

In het verleden werden boetes niet altijd betaald. In november dit jaar bleek dat de Ksa tot nu toe 890.000 euro is misgelopen door bedrijven die de opgelegde boete niet hebben betaald.

Wel ziet de Ksa dat de boetes de afgelopen tijd steeds vaker betaald worden. Jansen denkt dat dit komt doordat de Wet Kansspelen op afstand is aangenomen door de Eerste Kamer. Deze gaat ervoor zorgen dat bedrijven die hun boete niet betalen gezien worden als onbetrouwbaar en daardoor geen vergunning meer kunnen krijgen. De wet gaat naar verwachting in op 1 januari 2021.