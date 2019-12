Het Turkse grondwettelijke hof heeft besloten dat de blokkade van Wikipedia die sinds 2017 van kracht is in het land, onwettelijk is. Dat meldt de Turkse journalist Ragıp Soylu op Twitter.

De Turkse overheid blokkeerde toegang tot Wikipedia in april van 2017. De reden was een artikel op de internetencyclopedie dat meldde dat Turkse ambtenaren handel zouden hebben gedreven met de terreurgroep IS.

Volgens het Turks hof is de blokkade in strijd met de fundamentele mensenrechten, specifiek de vrijheid van meningsuiting. In Turkije moeten burgers nu onmiddellijk weer toegang krijgen tot de internetencyclopedie, schrijft nieuwssite Haberturk. Tien rechters stemden voor, zes tegen.