Het Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst, adviseert toeristen en zakenreizigers die naar China gaan om voor de reis een nieuwe telefoon te kopen, meldt het zakenblad Handelsblatt. Ook adviseert de geheime dienst om een speciale laptop mee te nemen om de risico's van spionage te verkleinen.

"Als het gaat om de beveiliging van communicatie en data, wordt aangeraden om voor het verblijf in China een reislaptop en een 'wegwerpmobiel' (prepaid) te kopen", aldus het advies van de BfV. Daarnaast zouden mensen niet meer op hun apparaten moeten opslaan dan nodig is voor de reis, met name als het gaat om het adresboek.

"Na terugkeer uit China wordt het aanbevolen om de apparaten grondig te scannen op virussen of opnieuw te installeren, of zelfs om ze weg te gooien." Met de voorzorgsmaatregelen moet voorkomen worden dat toeristen of zakenreizigers ook in Europa gevoelige informatie blootstellen aan China.

De BfV waarschuwt verder om bij visa-aanvragen niet te veel details vrij te geven en terughoudend te zijn met het gebruik van wifinetwerken in bijvoorbeeld hotels.

De Nederlandse inlichtingendienst AIVD waarschuwt al jaren voor China vanwege de spionage-activiteiten die het land uitvoert om bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen buit te maken.