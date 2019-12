De computers van de Universiteit Maastricht zijn getroffen door zogenoemde gijzelsoftware, bevestigt een woordvoerder woensdagmiddag aan NU.nl. De onderwijsinstelling spreekt van een "ernstige" cyberaanval. Het gaat om een variant met de naam Clop, die in februari voor het eerst werd beschreven.

Volgens de Universiteit Maastricht zijn vrijwel alle Windows 10-systemen getroffen. Ook is het "bijzonder moeilijk" om e-mail te gebruiken of lukt het niet om via een VPN-verbinding toegang krijgen tot het netwerk. Daarnaast zijn de online bibliotheek en het studentenportaal onbereikbaar.

Gijzelsoftware, ook wel ransomware genoemd, is malafide software die bestanden en systemen versleutelt en vervolgens losgeld eist om deze weer toegankelijk te maken. "Het komt erop neer dat als je iets wil doen, je niets kunt gebruiken", schetst woordvoerder Gert van Doorn de situatie. "Als je e-mail wil gebruiken krijg je een leeg scherm. Als je je bestanden wilt openen ook."

Clop is een variant waarbij bestanden worden versleuteld. Ook wordt op de computers een 'gijzelbrief' geplaatst in een vorm van een tekstbestand. Of er een tekstbestand bij de Universiteit Maastricht is aangetroffen, is onduidelijk. "We zijn nog bezig met het onderzoek", laat de woordvoerder weten.

De universiteit zegt extra maatregelen te hebben getroffen om wetenschappelijke en andere data te beschermen. Van Doorn zegt dat deze gegevens zijn afgesloten van het getroffen systeem. "Het onderzoek loopt ook nog, maar het lijkt erop dat met de aanval geen toegang is gekregen op deze gegevens."

Dit bericht wordt aangevuld zodra meer informatie bekend is.