De Almeerse hacker Mitchell van der K. is dinsdag veroordeeld tot twee jaar cel waarvan acht maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Van der K. stond voor de rechter wegens het stelen van privéfoto's van iCloud-accounts van bijna tweehonderd vrouwen.

Aan vier slachtoffers moet de verdachte een schadevergoeding betalen van in totaal bijna 6.000 euro. Het grootste gedeelte daarvan betreft vergoeding voor de immateriële schade die de slachtoffers hebben opgelopen.

Van der K. werd in februari 2018 gearresteerd op verdenking van computervredebreuk. De hacker bleek foto's en video's van personen te hebben gestolen via online opslagdiensten. Later bleken bekende personen, zoals vlogger Laura Ponticorvo en ex-hockeyinternational Fatima Moreira de Melo, slachtoffer van de hack te zijn.

Op computers en telefoons van de verdachte werden 30.000 privébeelden van vrouwen aangetroffen. Daarnaast hackte Van der K. ook drie jaar lang zijn minderjarige nichtje, schreef RTL Nieuws in 2018.

'Grove inbreuk op de privacy'

De rechtbank vindt de twee jaar cel passend als straf voor het veelvuldig en op grote schaal hacken van iCloud accounts over een periode van enkele jaren. Daarbij houdt de rechtbank rekening met de "geraffineerde en planmatige aanpak van verdachte en de grove inbreuk op de privacy van de slachtoffers."

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste een celstraf van drie jaar. De rechtbank ging onder de eis zitten omdat niet alle beschuldigingen van het OM bewezen konden worden.

Van der K. was kandidaat-raadslid voor de VVD in Almere. Nadat het nieuws over de hacks bekend werd, zette de VVD de man uit de partij.