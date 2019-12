Dutch Filmworks gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van het Gerechtshof dat VodafoneZiggo de gegevens van hun klanten niet met het bedrijf hoeft te delen. Dat bevestigt een woordvoerder tegen NU.nl na berichtgeving van NRC. De filmdistributeur eist de namen, adressen en woonplaatsen van 377 illegale downloaders van de film The Hitman's Bodyguard op basis van verworven IP-adressen, maar de provider weigert dit.

Dutch Filmworks maakte in 2017 bekend de illegale downloaders per brief te willen benaderen met een voorstel tot betaling van 150 euro. Om dat te kunnen doen, wilden zij dat VodafoneZiggo de adressen van de betreffende klanten aan hen verstrekte op basis van de bijbehorende IP-adressen.

VodafoneZiggo weigerde echter om Dutch Filmworks inzage te verlenen in deze gegevens en werd in eerste aanleg in het gelijk gesteld door de rechter. Dutch Filmworks ging vervolgens in hoger beroep. Maar ook het Arnhemse gerechtshof gaf VodafoneZiggo in november gelijk.

Het hof vond dat Dutch Filmworks te onduidelijk was over wat zij van plan zijn met de gegevens. Daarom weegt de privacybescherming van de VodafoneZiggo-klanten zwaarder dan het belang van Dutch Filmworks om zijn filmrechten te beschermen. Ziggo hoeft de gegevens daarom niet te verstrekken, oordeelde het gerechtshof.

Opnieuw in hoger beroep

Het gerechtshof heeft volgens de filmdistributeur op basis van onjuiste argumenten de vorderingen afgewezen. "De rechter wilde dat we de inhoud van een brief of schikkingsvoorstel nu al helemaal zouden uitwerken, maar daarvoor is het nog veel te vroeg."

Het bedrijf tekent daarom beroep aan bij de Hoge Raad. "Wij willen de mogelijkheid hebben om de downloaders een brief te sturen en daarvoor heb je nu eenmaal een naam en adres nodig. Downloaden uit illegale bron is al jaren verboden dus dat is een noodzakelijke stap", aldus een woordvoerder.