Samsung is volgens een gerucht van The Korea Herald van plan om in januari tijdens techbeurs CES een goedkopere versie van de Galaxy S10-telefoon uit te brengen. Ook komt er mogelijk een Lite-versie van de Note 10.

Anonieme analisten zeggen dat Samsung met midrange Galaxy-telefoons wil mikken op "opkomende markten". Hierbij zou het gaan om landen als India.

De website WinFuture.de publiceerde onlangs gelekte specificaties van de vermeende toestellen. De S10 Lite zou een amoledscherm van 6,7 inch krijgen met bovenin een gaatje voor een 32 megapixelcamera.

Daarnaast zou het toestel een Snapdragon 855-processor hebben, 8 GB aan werkgeheugen en 128 GB aan opslagruimte. Op de achterkant zijn naar verluidt een 48 megapixelcamera, een 12 megapixelcamera met groothoeklens en een 5 megapixelmacrolens aanwezig.

De Note 10 Lite zou ook een amoledscherm van 6,7 inch hebben. Het toestel is volgens geruchten verder voorzien van een Exynos 9810-chip, 6 GB aan werkgeheugen en 128 GB opslagruimte.

Op de achterkant krijgt het toestel volgens de berichtgeving drie lenzen voor standaard, zoom- en groothoekfoto's. Aan de voorkant is de 32 megapixelcamera eveneens in een gat in het scherm geplaatst.