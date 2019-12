Het Japanse bedrijf The Pokémon Company heeft twee nieuwe Pokémon-games uitgebracht. Ze zijn speelbaar op het gamingplatform van Facebook.

De twee games, Pokémon Tower Battle en Pokémon Medallion Battle, zijn door respectievelijk Bombay Play en GCTurbo ontwikkeld. Alleen Tower Battle is wereldwijd beschikbaar, Medallion Battle is alleen in Azië speelbaar. Het is de eerste keer dat officiële Pokémon-games verschijnen op het gamingplatform van Facebook.

Pokémon Tower Battle draait om het stapelen van monsters. Mensen spelen online tegen elkaar om de hoogste stapel te bouwen. Spelers kunnen Pokémon verzamelen en ze trainen om hogere torens samen te stellen.

Medallion Battle is een traditioneler Pokémon-spel. In deze game verzamelen spelers Pokémon-kaarten in de vorm van medaillons. Op een virtueel bord kunnen ze hiermee vechten tegen andere trainers en een avontuur doorlopen.

Het gaat in deze gevallen niet om volledige Pokémon-games, waarbij spelers de wereld in trekken om monsters te vangen en te trainen. Eerder dit jaar verschenen wel een volwaardig nieuwe delen in de Pokémon-serie op de Nintendo Switch: Pokémon Sword en Shield.