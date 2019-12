De Russische overheid heeft tijdens een persconferentie bekendgemaakt dat een serie tests waarmee het land afgesloten kan worden van het wereldwijde internet, succesvol is afgerond. Dat schrijft ZDNet.

De tests vonden vorige week verspreid over meerdere dagen plaats. Onder meer Russische overheden, lokale internetproviders en internetbedrijven werkten mee.

Het doel was bekijken of Rusland van het wereldwijde internet afgesloten kon worden, om te draaien op RuNet, een nationale versie van het web. Het is niet bekend hoe de tests precies zijn uitgevoerd.

De Russische minister Alexei Sokolov (Digitale Ontwikkeling, Communicatie en Multimedia) noemt de tests geslaagd. "Het is gebleken dat autoriteiten en telecomaanbieders klaar zijn om snel te reageren op risico's en bedreigingen."

Begin november ging een nieuwe wet van kracht in Rusland waarmee Moskou meer controle krijgt over het internet. Het internetverkeer kan hiermee langs knooppunten worden gestuurd die door autoriteiten worden beheerd. In noodgevallen of buitenlandse dreiging, zoals cyberaanvallen, kan Rusland zich hiermee afsluiten van het internationale internetverkeer.

Critici zeiden dat het een poging van de Russische overheid was om bepaalde online informatie te kunnen blokkeren. In maart protesteerden duizenden mensen tegen de wet.