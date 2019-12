Lenovo heeft de Motorola Razr met een opvouwbaar scherm voor onbekende tijd uitgesteld. Volgens het bedrijf overtreft de vraag naar het toestel het aantal dat in eerste instantie in productie zou gaan. Om hoeveel toestellen het dan precies gaat, is onduidelijk.

De Motorola Razr zou in januari in de Verenigde Staten op de markt komen. Fabrikant Lenovo verwacht geen "noemenswaardige verschuiving" van dit plan, maar maakt niet duidelijk wanneer de smartphone wel beschikbaar wordt.

"Motorola heeft besloten om de voorverkoop en lancering van de Razr aan te passen om tegemoet te komen aan de vraag", luidt de verklaring tegen onder meer de Amerikaanse nieuwssite The Verge. "We werken aan het vaststellen van de juiste hoeveelheid en planning om zeker te zijn dat meer consumenten toegang hebben tot de Razr als die uitkomt."

De Razr is een nieuwe uitvoering van de populaire klaptelefoon uit het eerste decennium van de 21e eeuw. De Android-smartphone heeft aan de binnenkant een opvouwbaar 21:9-scherm van 6,2 inch. Aan de buitenkant bevindt zich een scherm van 2,7 inch met een beeldverhouding van 4:3.

Het is onduidelijk of Lenovo plannen heeft om de Razr ook in Nederland op de markt te brengen. In de Verenigde Staten gaat het toestel 1.500 dollar (zo'n 1.350 euro) kosten.