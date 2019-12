Een Litouwer die 122 miljoen dollar (ruim 108 miljoen euro) van Facebook en Google heeft gestolen, moet vijf jaar de cel in, maakt de Amerikaanse justitie bekend op haar website. De man verstuurde e-mails waarin hij zich voordeed als een Taiwanese leverancier om bedrijven over te halen om geld over te maken.

In maart bekende Evaldas Rimasauskas al fraude te hebben gepleegd. Ook beloofde hij afstand te doen van de 49,7 miljoen dollar die hij via de oplichting had buitgemaakt. Ook moet hij 26,5 miljoen dollar aan schade vergoeden.

De man stuurde de misleidende e-mails tussen 2013 en 2015 naar Facebook en Google, waarbij hij het geld liet overmaken naar zijn bankrekeningen. Rimasauskas had in Letland een bedrijf geregistreerd met de naam van de Taiwanese leverancier die hij in de e-mails noemde.

Zodra Rimasauskas het geld had ontvangen, maakte hij de buit over naar verschillende bankrekeningen in Letland, Cyprus, Slowakije, Litouwen, Hongarije en Hongkong. Tot zijn arrestatie in maart 2017 wist hij Facebook voor 99 miljoen dollar en Google voor 23 miljoen dollar op te lichten.