De Ondernemingskamer in Amsterdam heeft bepaald dat XS4ALL kan samengaan met KPN. De ondernemingsraad (or) van XS4ALL stapte in november naar de rechter vanwege het besluit van KPN om XS4ALL te laten integreren.

"Het staat XS4ALL en KPN vrij om het besluit tot integratie uit te voeren", oordelen de rechters maandag. Twee verzoeken van de or zijn afgewezen, waaronder het besluit om KPN en XS4ALL te fuseren.

De or verzocht daarnaast een onderzoek in te stellen naar het beleid en de gang van zaken bij XS4ALL en KPN. Dat verzoek is eveneens door de ondernemingskamer afgewezen.

Joost Farwerck, CEO van KPN, vindt het goed dat er nu duidelijkheid is. "Voor mij is het nu belangrijk om eerst in overleg te gaan met de medewerkers van XS4ALL", zegt hij. "Voorlopig verandert er niets aan onze dienstverlening voor klanten."

Daan Willems van de or zegt teleurgesteld te zijn. "Het is jammer, we hadden anders verwacht. We hebben goede argumenten aangedragen over waarom dit geen goed plan is voor klanten, medewerkers en voor KPN. Wij denken dat het niet goed gaat uitpakken, maar daar is anders over geoordeeld." Het is nog niet duidelijk of en hoe de or hieraan vervolg geeft.

