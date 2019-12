KPN mag zijn dochtermerk XS4ALL opdoeken en de provider samenvoegen met het moederbedrijf, heeft de Ondernemingskamer (onderdeel van het gerechtshof in Amsterdam) maandag beslist. De ondernemingsraad (or) van XS4ALL spande in november een zaak aan om dit tegen te houden.

"Het staat XS4ALL en KPN vrij om het besluit tot integratie uit te voeren", oordeelt het rechtsorgaan. Twee verzoeken van de or zijn afgewezen, waaronder het besluit om KPN en XS4ALL te fuseren.

De ondernemingsraad vroeg daarnaast om een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij XS4ALL en KPN. Dat verzoek is eveneens door de Ondernemingskamer afgewezen.

KPN-CEO Joost Farwerck vindt het goed dat er nu duidelijkheid is. "Voor mij is het nu belangrijk om eerst in overleg te gaan met de medewerkers van XS4ALL", zegt hij. "Voorlopig verandert er niets aan onze dienstverlening voor klanten."

Daan Willems van de or zegt teleurgesteld te zijn. "Het is jammer, we hadden anders verwacht. We hebben goede argumenten aangedragen over waarom dit geen goed plan is voor klanten, medewerkers en voor KPN. Wij denken dat het niet goed gaat uitpakken, maar daar is anders over geoordeeld." Het is nog niet duidelijk of en hoe de or hier een vervolg aan geeft.

Actiegroep start nieuwe provider Freedom Internet

In januari van dit jaar maakte KPN bekend "in de loop van 2019 en 2020" geen abonnementen meer aan te bieden onder de merknamen van dochterondernemingen Telfort, Yes Telecom en XS4ALL. Het besluit leidde tot onrust onder klanten en medewerkers.

In november startte de actiegroep XS4ALL Moet Blijven een inzamelingsactie om de nieuwe internetprovider Freedom Internet op te zetten. Binnen twee dagen werd daarvoor het maximumbedrag van 2,5 miljoen euro gehaald. De nieuwe provider wil in de loop van 2020 de eerste klanten verwelkomen.