Personeel van de Amerikaanse marine mag de van oorsprong Chinese muziekapp TikTok niet meer gebruiken op smartphones die ze van de overheid hebben gekregen. De Amerikaanse marine liet intern een bericht over de app rondgaan, meldt persbureau Reuters zaterdag.

Reuters kwam de beslissing op het spoor doordat het bericht later in een eigen Facebook-groep van de marine was opgedoken. De marine noemt de app daarin "een veiligheidsrisico".

Medewerkers die een smartphone van de overheid hebben en TikTok niet verwijderen, zullen de toegang tot het intranet van de marine verliezen.

Een woordvoerder van het Pentagon liet aan het persbureau weten dat de maatregel onderdeel is van beleid tegen "bestaande en opkomende dreigingen".

TikTok is eigendom van een Chinees bedrijf

TikTok is eigendom van ByteDance, een Chinees bedrijf. ByteDance nam enkele jaren geleden Musical.ly over, een in de Verenigde Staten populaire muziekvideoapp. De naam werd daarop veranderd naar TikTok.

De Amerikaanse overheid doet onderzoek naar de overname. Ook werd door gebruikers een rechtszaak aangespannen tegen het bedrijf. Zij vermoeden dat ByteDance gegevens doorspeelt naar de Chinese overheid.

Om deze zorg het hoofd te bieden, is ByteDance in een rap tempo bezig om alle activiteiten van TikTok naar servers in de Verenigde Staten te verplaatsen. De datacentra staan daar al enkele tijd.

Ook stelde TikTok onlangs een team aan dat moet toezien op de data die met het Chinese moederbedrijf gedeeld worden.

