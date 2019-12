Twitter waarschuwt vrijdag in een blogpost voor een beveiligingslek in zijn Android-app. Het lek is inmiddels opgelost, maar Twitter adviseert gebruikers met klem om de app te updaten naar de laatste versie.

Door het beveiligingslek was het voor kwaadwillenden een tijdlang mogelijk om niet-openbare accountinformatie van gebruikers, zoals privéberichten, in te zien en zelfs om het account helemaal over te nemen.

"We hebben geen aanwijzingen dat er misbruik is gemaakt van het lek", schrijft Twitter. "Maar we kunnen hier niet zeker van zijn, dus nemen we extra voorzorgsmaatregelen."

Twitter stuurt gebruikers die zijn blootgesteld aan het lek via de mail of de Twitter-app instructies die ze kunnen volgen om de app beter te beveiligen. Het bedrijf adviseert gebruikers om deze instructies zo snel mogelijk op te volgen en de applicatie te updaten naar de laatste versie.

Gebruikers van Apples besturingssysteem iOS zijn niet blootgesteld aan het lek.