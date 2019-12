Twitter heeft 88.000 accounts permanent geschorst die een link hadden met een door de overheid gesteunde informatiecampagne uit Saoedi-Arabië, schrijft Twitter vrijdag in een blogpost. De kern van de campagne bestond uit bijna 6.000 Twitter-accounts die de overige tienduizenden accounts met spamgedrag probeerden te maskeren.

Het onderzoeksteam van Twitter vond 5.929 Twitteraccounts die betrokken waren bij verschillende vormen van manipulatie op het platform. De accounts reageerden op discussies gerelateerd aan Saoedi-Arabië en probeerden daarbij de geopolitieke belangen van het land op het wereldtoneel te verbeteren", aldus Twitter.

Ook plaatsten de accounts veelvuldig berichten die gunstig waren voor de Saoedische autoriteiten en waren "agressief bezig berichten leuk te vinden, te retweeten en erop te antwoorden".

Hoewel het grootste deel van de inhoud in het Arabisch was, had een deel ervan raakvlak met de westerse wereld. Zo ging het onder meer over sancties in Iran en Saoedische overheidsfunctionarissen die voorkwamen in westerse media, schrijft Twitter.

De 5.929 accounts zijn door Twitter verwijderd. Zij vormden de kern van een groter netwerk dat bestond uit meer dan 88.000 accounts. Deze accounts vertoonden spamgedrag om de aandacht van Twitter weg te halen bij de kern van de informatiecampagne. Al deze accounts zijn geschorst.

In september dit jaar werd het account van Saud al-Qahtani nog geschorst omdat hij het manipulatiebeleid van Twitter had overtreden. Al-Qahtani is een voormalig adviseur van het Saoedische koningshuis en kroonprins Mohammed Bin Salman.