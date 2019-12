KPN start in maart 2020 met het aanbieden van zogenoemd gigabit-internet in meerdere grote steden. Huishoudens die zijn aangesloten op het glasvezelnetwerk in verschillende gemeenten kunnen dan internet met een snelheid van 1 gigabit per seconde kopen, maakt de telecomprovider vrijdag bekend.

Het gaat in eerste instantie om adressen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven. Ook in andere plaatsen in Nederland gaat KPN vanaf maart gigabit-internet aanbieden. Uiterlijk begin 2021 moeten alle KPN-klanten met een glasvezelaansluiting gigabit-internet kunnen kopen, zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

De gemiddelde internetsnelheid in Nederland ligt op dit moment rond de 100 Mbps. Met gigabit-internet wordt de downloadsnelheid tien keer zo hoog. Hoeveel een gigabit-abonnement bij KPN gaat kosten, maakt de provider in februari bekend. Dan wordt ook duidelijk waar gigabit-internet een maand later precies beschikbaar wordt.

Naast KPN werkt ook VodafoneZiggo aan het aanbod van gigabit-internet: over twee jaar moeten alle klanten van de provider de verbinding kunnen kopen. T-Mobile zei in oktober tegen NU.nl zich vooral te willen focussen op mobiel internet, maar legt in Den Haag wel glasvezelverbindingen met gigabit-snelheden aan.