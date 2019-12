Apple wil internetverbindingen of andere data vanuit satellieten naar iPhones versturen, meldt Bloomberg op basis van anonieme ingewijden. Volgens de nieuwssite is het doel van Apple om de technologie binnen vijf jaar toe te passen.

In september meldde Bloomberg ook al dat Apple bezig zou zijn met de technologie, maar wat het bedrijf daar precies mee wilde doen en op welke termijn dat zou gebeuren was nog onduidelijk.

De website meldt nu op basis van bronnen dat Apple met de technologie waarschijnlijk de mobiele ontvangst van zijn apparaten wil verbeteren. Daarmee zou het bedrijf onafhankelijk kunnen worden van internetproviders. Ook zou de kaartendienst van Apple verbeterd kunnen worden en de locatie van gebruikers specifieker gevolgd kunnen worden.

Apple heeft een tiental ingenieurs uit de ruimtevaart-, satelliet- en antenne-ontwerpindustrie in dienst genomen. Apple-directeur Tim Cook zou hebben gezegd dat het project een van zijn topprioriteiten is.

Volgens Bloomberg wordt het project geleid door Michael Trela en John Fenwick. Zij stonden eerder aan het hoofd van satellietbedrijf Skybox Imaging, dat in 2014 aan Google werd verkocht. Het duo vertrok in 2017 bij het bedrijf om bij Apple aan een nieuw project te beginnen.

De site plaatst nog veel kanttekeningen bij het project. Zo is het nog in een vroeg stadium en is het niet duidelijk wat het einddoel van Apple precies is. Het is niet bekend of het bedrijf zijn eigen satellieten wil ontwikkelen of alleen zelf technologie wil ontwikkelen die het vervolgens kan toepassen op satellieten van anderen.