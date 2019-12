We raden niet aan om de twee kerstdagen met een smartphone in de hand door te brengen, maar deze drie apps maken de feestdagen wel wat leuker en makkelijker.

Foodie

Even een foto maken voordat je aan je kerstmaaltijd begint, is met de app Foodie zo gebeurd. Deze camera-app is speciaal gemaakt om eten zo smakelijk mogelijk vast te leggen. Zo geeft de app aan wanneer je iPhone precies recht hangt, zodat je geen scheve foto's maakt, en zijn er meerdere voedselfilters om uit te kiezen.

Deze filters zijn niet bedoeld om mensen er mooier uit te laten zien, maar wel om het eten op je bord net wat smakelijker te laten ogen. Ook fijn: met een druk op de knop snij je het beeld alvast zo bij dat je foto het perfecte formaat voor Instagram heeft.

Download Foodie voor iOS of Android (gratis)

Receptenmaker

Vlak voor de kerstdagen brengt de Nederlandse receptenapp Receptenmaker versie 10 uit. Heb je nog inspiratie nodig voor een origineel kerstdiner? Dan is dit een goede app om ideeën op te doen.

De app maakt onderscheid tussen verschillende supermarkten, zodat je zeker weet dat je niet naar meerdere winkels hoeft om alle ingrediënten in huis te halen. Ook fijn is het onderscheid dat de app maakt tussen snelle, eenvoudige en populaire recepten.

Zoals de namen al doen vermoeden, zijn snelle recepten binnen een kwartier klaar, hebben eenvoudige recepten maximaal zes ingrediënten nodig en zijn de populaire recepten degene die het meest gemaakt worden. Handig als je op het laatste moment toch nog een voorgerecht wil klaarmaken.

Ben je geen chef-kok, dan is het woordenboek met kooktechnieken ook heel handig. Daar kun je precies zien wat termen als 'aanfruiten', 'blancheren' en 'pliceren' betekenen, zodat je recept niet in de soep loopt.

Download Receptenmaker voor iOS en Android (gratis)

Forest

Waarschijnlijk was je niet van plan om continu je telefoon erbij te pakken terwijl je Kerst viert, maar ongemerkt kijk je vaker op dat schermpje dan je denkt. In het kader van zelfbescherming helpt de app Forest je om je telefoongebruik aan banden te leggen. Zodra je de app opent en activeert, gaat er een plantje groeien. Deze sterft zodra je de app verlaat en je dus iets anders gaat doen op je telefoon.

Dit simpele spelelement is speciaal ontworpen om jou bewust te maken van je smartphonegebruik, zodat je er steeds aan herinnerd wordt dat je niet met je telefoon bezig wilde zijn. Na iedere Forest-sessie krijg je een rapport met statistieken, dat ook wordt opgeslagen. Zo kun je na een tijdje goed zien hoe goed (of slecht) het je lukt om je telefoon gewoon in je broekzak te laten zitten.

Download Forest voor iOS (2,29 euro) of Android (gratis)