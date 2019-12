Het European Hyperloop Center (EHC) zal in de provincie Groningen gebouwd worden, maakt Hardt Hyperloop vrijdag bekend. In het centrum zal worden getest of de hyperloop een goed en duurzaam alternatief voor korteafstandsvluchten is.

Een hyperloop is een technologie waarbij voertuigen zich in een buizensysteem door een elektromagnetisch aandrijfsysteem verplaatsen.

Deze manier van transport is volgens Hardt Hyperloop CO2-neutraal en erg snel. "Vanuit Amsterdam reis je met de hyperloop in slechts vijftien minuten naar Eindhoven en ben je binnen vijftig minuten in Frankfurt. Daarnaast passen er twee keer zo veel personen in de hyperloop als in een huidige hogesnelheidstrein", aldus het Delftse bedrijf.

Het testcentrum krijgt een baan van 3 kilometer waarop het transportsysteem op hoge snelheid getest kan worden. De baan wordt opengesteld voor alle hyperlooporganisaties ter wereld. Dat moet onderlinge samenwerking bevorderen en zo de ontwikkeling van de hogesnelheidstrein versnellen.

Groningen was nog in de race met de provincie Zeeland, maar kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus. "We zijn blij en trots dat het EHC naar Groningen komt", aldus Mirjan Wulfse, gedeputeerde voor de provincie Groningen. "Het EHC zal Groningen internationaal op de kaart zetten als proeftuin voor slim en groen vervoer. Daarbij zorgt het ook voor meer werkgelegenheid in onze regio."

De bouw van het EHC start in 2020 en zal naar verwachting in 2022 afgerond zijn.