Google heeft de Canadese spelontwikkelaar Typhoon Studios overgenomen. Dat maakt het bedrijf in een blogpost bekend. Het team gaat deel uitmaken van Googles eigen gamingteam, dat spellen ontwikkelt voor streamingdienst Stadia.

Het is niet bekend wat Google voor de overname heeft betaald. Typhoon Studios is een redelijk nieuwe en onbekende naam in de game-industrie. Het team werkt op dit moment aan Journey to the Savage Planet, een co-opspel dat eind januari volgend jaar moet verschijnen.

De ontwikkelaar maakt dat spel in elk geval af. Journey to the Savage Planet verschijnt op Stadia, maar ook op andere platforms.

Typhoon Studios is een klein team van 26 mensen. In het team zitten wel veteranen uit de game-industrie, onder wie Reid Schneider. Hij werkte onder meer aan Splinter Cell- en Batman-games. Aan de leiding staat ook Alex Hutchinson, die eerder meewerkte aan The Sims 2, Assassin's Creed III en Far Cry 4.

Op de abonnementsdienst Google Stadia kunnen mensen spellen van verschillende uitgevers streamen. Dat kan op televisies, mobiele telefoons, laptops en andere apparaten. Hiervoor is dus geen krachtige spelcomputer nodig en ook installatie is onnodig. De spellen worden vanuit Google-servers gestreamd.