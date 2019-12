SmugMug-oprichter Don MacAskill, eigenaar van Flickr, heeft gebruikers een mail gestuurd waarin hij meermaals benadrukt dat het bedrijf niet genoeg geld verdient. Dat schrijft TechCrunch.

In de open brief schrijft MacAskill dat het bedrijf meer inkomsten nodig heeft "om de droom van Flickr in leven te houden". Volgens hem is het voor SmugMug niet mogelijk om met een verliesmakend bedrijf te blijven doorgaan. "We verliezen minder geld dan voorheen, maar we verdienen nog steeds niet genoeg."

MacAskill vraagt in de mail om mee te zoeken naar nieuwe betalende leden. Flickr biedt een betaald abonnement van 54 euro per jaar, waarmee gebruikers onder meer onbeperkte opslag krijgen.

SmugMug nam Flickr vorig jaar in april voor een onbekend bedrag over van Yahoo-eigenaar Verizon. Enkele maanden na de overname werden gratis gebruikers beperkingen opgelegd. Voor hen was het mogelijk om maximaal duizend foto's te uploaden.

"Twee jaar geleden verloor Flickr tientallen miljoenen dollars per jaar", schrijft MacAskill. "Ons bedrijf stapte in om te zorgen dat onze geliefde foto's niet zouden verdwijnen."

Het bedrijf gaf gratis gebruikers tot maart dit jaar de tijd om foto's te downloaden. Daarna werden foto's die de limiet overschreden verwijderd.