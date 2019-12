Facebook kampt opnieuw met een datalek waardoor miljoenen gegevens van gebruikers op straat zijn komen te liggen, blijkt uit een rapport van het Britse beveiligingsbedrijf Comparitech en onderzoeker Bob Diachenko. Het gaat om data van 267 miljoen gebruikers.

Het gaat om onder meer ID's van gebruikers, namen en telefoonnummers. Het gros van de telefoonnummers komt uit de Verenigde Staten. De onderzoekers laten aan NU.nl weten dat er geen nummers met een Nederlands netnummer tussen staan.

De data werden gevonden in een openbare database, die zonder wachtwoord of andere vorm van authenticatie toegankelijk was. De database is inmiddels offline, maar de gegevens waren zeker twee weken lang inzichtelijk. Op een forum voor hackers zou de informatie al ter download zijn aangeboden.

Een woordvoerder van Facebook laat aan CNET weten "de zaak te onderzoeken". Het bedrijf denkt dat het gaat om oudere data. "De laatste jaren beschermen we de informatie van gebruikers beter."

Er lekt vaker informatie van Facebook-gebruikers

Facebook heeft vaker te maken gehad met enorme datalekken. In 2018 kwamen gegevens van tientallen miljoenen gebruikers in handen van het bedrijf Cambridge Analytica, zonder dat Facebook daarvoor toestemming had gegeven.

Eerder dit jaar hadden ruim 20.000 Facebook-medewerkers toegang tot 200 tot 600 miljoen wachtwoorden van gebruikers.