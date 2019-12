Ongeveer 2.400 Nederlanders zijn slachtoffer geworden van de grote hack bij de Bulgaarse belastingdienst, meldt voormalig staatssecretaris Menno Snel woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om Nederlanders die bijvoorbeeld een bankrekening in Bulgarije hebben.

In juli werd bekend dat hackers een maand eerder wisten binnen te dringen in de systemen van de de Bulgaarse belastingdienst. Daarbij zouden naar verluidt gegevens van vijf miljoen Bulgaren zijn buitgemaakt. Het Oost-Europese land telt zo'n zeven miljoen inwoners.

De getroffen Nederlanders krijgen een brief waarin de Bulgaarse belastingdienst uitleg geeft over de situatie. Snel schrijft aan de Tweede Kamer dat bij de hack persoonsgegevens zijn buitgemaakt. Om wat voor gegevens het precies gaat, is onduidelijk.

Meerdere woordvoerders van Snel en de Belastingdienst waren donderdagmiddag niet direct bereikbaar om aanvullende vragen te beantwoorden.