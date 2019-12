Vanaf donderdag is het voor iedereen mogelijk om via de Google Assistent met Donald Duck Weekblad te praten. Gebruikers kunnen nu een quiz spelen of om moppen en raadsels vragen in de Moppentrommel. Later wordt de functie uitgebreid met meer spraakopdrachten.

Gebruikers kunnen de functie starten met de opdracht: "Hey Google, ik wil praten met de Donald Duck". Vervolgens kan gekozen worden tussen een kennisquiz over Duckstad en de Moppentrommel. Moppen en raadsels hebben allemaal betrekking op de Donald Duck.

De functie is voor het blad belangrijk om relevant te blijven op technologisch gebied. "Met de voice-action van Donald Duck Weekblad komt er naast de traditionelere producten een tool bij om met onze doelgroep in verbinding te staan", zegt marketingmanager Marjolijn Hoffmans.

Het blad biedt al een extra strippagina die alleen online te lezen is. Ook is er een YouTube-kanaal waarop uitleg wordt gegeven over het tekenen van Donald Duck. De spraakassistent is hier een toevoeging op.

Het is de bedoeling dat de functie in de toekomst uitgebreid wordt met meer opties. De spraakoptie werkt op alle slimme speakers met een Google Assistent en is te gebruiken in de Assistent-app voor iOS en Android.