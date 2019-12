Spotify test Tastebuds, een functie waarmee gebruikers muziektips krijgen op basis van vrienden met een overeenkomstige smaak. Dat meldt softwareonderzoeker Jane Manchun Wong op Twitter.

Op een gevonden pagina, die voor gebruikers verder onbruikbaar is, wordt de nieuwe functie omschreven als een manier "waarop je muziek kan ontdekken via vrienden wiens smaak je vertrouwt". Via Tastebuds kunnen mensen van elkaar zien welke nummers ze het meest hebben geluisterd.

Aanraders van vrienden zouden door gebruikers aan hun eigen bibliotheek toegevoegd kunnen worden. Het is niet bekend of en wanneer de functie aan de publieke versie van Spotify wordt toegevoegd. Vooralsnog lijkt het te gaan om een prototype dat intern wordt getest.

Tastebuds zou van Spotify een socialere muziekdienst kunnen maken. Op dit moment kan bekeken worden waar vrienden op het moment naar luisteren. Ook zijn openbare afspeellijsten van anderen te zien en te volgen en kan muziek op sociale media worden gedeeld.

Afgezien daarvan biedt Spotify nauwelijks sociale opties, hoewel de dienst daarmee in het verleden vaker experimenteerde. Zo werd al eens een 'Friends Weekly'-afspeellijst gevonden, waarmee veelbeluisterde muziek van vrienden in een lijst zou worden gebundeld. Deze optie kwam nooit in de eindversie van Spotify terecht.