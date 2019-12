Apple, Google en Amazon gaan een zeldzame samenwerking aan om slimme apparaten voor in huis beter met elkaar te laten werken. Ook de zogenoemde Zigbee Alliance, die onder meer IKEA, Signify (de voormalige lichtdivisie van Philips) en de Nederlandse chipmaker NXP vertegenwoordigt, is bij het project betrokken.

Door de collaboratie moeten met het internet verbonden producten beter gaan werken met verschillende apps en de stemassistenten van de drie grote Amerikaanse techbedrijven, respectievelijk Siri, Assistent en Alexa.

De groep wil een technologiestandaard ontwikkelen die dat mogelijk maakt. Dat moet het consumentenvertrouwen in slimme producten voor in huis als "veilig, betrouwbaar en frictieloos in gebruik" vergroten.

Het concept moet eind 2020 klaar zijn. Maar het is onduidelijk wanneer de werkgroep van plan is om de definitieve standaard op te leveren. Wel beloven de deelnemende partijen dat de technologie vanaf dat moment gratis te gebruiken is voor alle ontwikkelaars van slimme producten.