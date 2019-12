Instagram-influencers mogen niet langer sigaretten en e-sigaretten promoten, maakt het bedrijf woensdag bekend op zijn website. Ook andere tabaksproducten en wapens mogen niet langer in beeld gebracht worden als een bedrijf de influencer betaald heeft.

Daarnaast moeten betaalde Instagram-berichten waarin alcohol of afslankmiddelen aangeprezen worden voortaan aan strengere eisen voldoen. Zo werkt het bedrijf aan mogelijkheden om geplaatste berichten alleen zichtbaar te maken voor mensen boven een bepaalde leeftijd.

De Amerikaanse actiegroep Campaign for Tobacco-Free Kids publiceerde in 2018 een onderzoek waaruit blijkt dat de tabaksindustrie in 41 landen influencers inzet om zijn producten te promoten. Nederland is niet in de resultaten terug te vinden, maar de beelden kunnen door de wereldwijde werking van sociale media wel door Nederlanders bekeken worden.