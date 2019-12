Nederlanders verbruikten in het tweede kwartaal van 2019 gemiddeld 3 gigabyte aan mobiele data in de maand, constateert de Autoriteit Consument & Markt woensdag in de Telecommonitor. Dat is een sterke stijging ten opzichte van dezelfde periode in 2018, toen gemiddeld 2 gigabyte werd verbruikt.

Het dataverbruik Nederland neemt al een tijdlang toe. Maar volgens de ACM steeg het totale dataverbruik in de eerste helft van 2019 sterker dan voorheen, namelijk met 18 procent ten opzichte van de eerste helft van 2018.

Op het gebied van vaste telefonie ziet de autoriteit zowel de omzet als het aantal belminuten dalen. Ook dat is een trend die al langer zichtbaar is. Daarnaast blijven bundels waarin een mobiel abonnement wordt gecombineerd met een vast abonnement groeien. In zo'n bundel worden bijvoorbeeld televisie, vaste telefonie, internet en mobiel gecombineerd.

'Steeds meer glasvezel nodig'

Het aantal glasvezelaansluitingen steeg in de eerste helft van het jaar naar 1.324.000 aansluitingen. Dat zijn er 100.000 meer dan in de eerste helft van 2018. "Maar ook al neemt het aantal glasvezelaansluitingen gestaag toe, in de stedelijke gebieden loopt de uitrol nog niet zo hard", stelt de ACM.

Met name in steden en buitengebieden die aan steden grenzen, treedt vertraging in de uitrol van glasvezel op, constateerde de autoriteit in oktober dit jaar. Op deze plekken zitten concurrenten elkaar volgens de ACM in de weg omdat ze allemaal de wens hebben als eerste een glasvezelnetwerk uit te rollen. "Dit gedrag creëert vertraging, onzekerheid en leidt tot een groter risico voor investeerders en glasvezelnetwerken."

Volgens de ACM is er een brede uitrol van glasvezel nodig om aan de groeiende vraag naar breedbandinternet te voldoen. Internetverbindingen via glasvezel zijn een stuk sneller dan via bestaande infrastructuren, zoals kabel of (een upgrade van) het kopernetwerk.