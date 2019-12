Telecomprovider T-Mobile heeft voor de tweede keer deze week met een storing gekampt, meldt een woordvoerder woensdag aan NU.nl. Bij veel gebruikers in de regio Amsterdam werkte het internet thuis niet. Om 14.45 uur was de storing opgelost.

Maandag had T-Mobile nog te maken met een landelijke storing waardoor tienduizenden klanten geen mobiel bereik hadden. Woensdag kwamen er opnieuw klachten binnen bij de provider, dit keer over de internetverbinding thuis.

Deze storing leek zich alleen in de regio Amsterdam voor te doen. Op de website Allestoringen.nl was te zien dat honderden Nederlanders sinds dinsdag last hadden van het probleem.

Het is niet bekend wat de oorzaak van de storing was. Volgens T-Mobile was er iets aan de hand met een internetlijn van KPN. T-Mobile werkte daarom met KPN samen om "de oorzaak en oplossing zo snel mogelijk te vinden".

Mochten mensen nog steeds geen internet hebben, dan geeft T-Mobile de tip om de modem en/of mediaconverter even van de stroom te halen.