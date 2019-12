Telecomaanbieders schikken met de Consumentenbond in de zaak om verkochte abonnementen met 'gratis' mobiele telefoons, meldt de bond. De Consumentenbond had KPN, T-Mobile, Tele2 en Vodafone voor de rechter gedaagd omdat ze de verkoop van deze pakketten misleidend vonden.

De zaak is al meerdere keren voor de rechter gekomen. De Hoge Raad oordeelde in 2014 en 2016 dat de providers jarenlang de wet overtraden door te werken met all-inprijzen, waarin geen uitsplitsing werd gemaakt voor belkosten en de prijs van een telefoon.

Dit soort pakketten zouden in feite een soort leningen voor de toestellen zijn, maar omdat dit nooit goed is gecommuniceerd zouden klanten de kredietovereenkomsten volgens de bond kunnen vernietigen. De bond wil dat de providers consumenten gaan compenseren vanwege de volgens hen misleidende verkoop van die pakketten.

Consumenten konden zich aanmelden voor compensatie

Consumenten konden zich tot 1 september 2019 aanmelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkomingsregeling. Over deze financiële compensatie was de Consumentenbond al lange tijd in gesprek met de telecomaanbieders. Daarover hebben ze nu een akkoord bereikt.

De komende maanden werken de partijen samen de voorwaarden uit, maar het akkoord is al wel zo concreet dat de Consumentenbond alle rechtszaken intrekt. Nadat de details van de regeling zijn uitgewerkt, worden consumenten die zich hebben aangemeld geïnformeerd over het vervolg.

"Het siert de providers dat zij hun verantwoordelijkheid nemen", vindt Sandra Molenaar, directeur bij de Consumentenbond. "We zijn er nog niet helemaal, maar ik heb er vertrouwen in dat we eruit komen. En dat is mooi, want hiermee besparen we in één keer een grote groep consumenten een dure en tijdrovende gang naar de rechter."