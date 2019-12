De Engelse toezichthouder Advertising Standards Authority (ASA) heeft de advertenties van vier e-sigarettenbedrijven verwijderd van Instagram, meldt de BBC dinsdag. De bedrijven werden ervan beschuldigd e-sigaretten met nicotine te promoten aan jongeren. Ook werden in de advertenties modellen gebruikt die jonger waren dan 25 jaar, wat verboden is.

Het gaat om advertenties van de bedrijven British American Tobacco, Ama Vape, Attitude Vapes en Global Vaping Group. In de advertenties zijn onder andere popsterren zoals Lily Allen te zien die een e-sigaret vasthouden.

Ook werd een advertentie van British American Tobacco verwijderd. Daarin houdt een model dat onder de 25 leek te zijn een e-sigaret vast. Het bedrijf reageerde daarop dat het model inderdaad 24 jaar oud was en tegen het bedrijf had gelogen over haar leeftijd.

'Deze advertenties mogen niet meer in de huidige vorm verschijnen'

De ASA oordeelde dat de advertenties in hun huidige vorm niet meer mogen verschijnen. Daarnaast vertelde de toezichthouder alle vier bedrijven dat reclame voor e-sigaretten die nicotine bevatten in de toekomst niet op Instagram mag verschijnen, tenzij er stappen worden ondernomen om ervoor te zorgen dat ze niet personen onder de achttien jaar deze advertenties niet kunnen zien. Ook moeten de personen die in de advertentie voorkomen ouder dan 25 jaar zijn.

British American Tobacco reageerde tegen de BBC dat de advertenties bedoeld waren om "om feitelijke informatie over producten te verstrekken" en dat de producten in de advertenties niet verder werden gepromoot.

De Global Vaping Group accepteerde het oordeel van de toezichthouder en gaf toe dat het niet in staat was om de leeftijd te verifiëren van een vrouw die in een advertentie een e-sigaret rookte.