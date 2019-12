De originele Blade Runner-game uit 1997 was een tijd lang praktisch niet meer te vinden, maar is vanaf dinsdag weer beschikbaar op het platform GOG. Het platform deed er acht jaar over om het spel te reconstrueren.

Het spel vertelde een detectiveverhaal dat zich parallel aan de originele film uit 1982 afspeelt. De speler is het nieuwe personage Ray McCoy - een blade runner van de politie van Los Angeles - die jacht maakt op 'replicanten', een soort genetisch geconstrueerde nepmensen. Het spel koos steeds willekeurig welke personages een 'replicant' waren en welke niet, waardoor het spel elke keer als het gespeeld werd een ander einde had.

Blade Runner is gemaakt door Westwood, de studio die vooral bekend is door de Command & Conquer-reeks en werd vooral geroemd om de sfeer in de game die erg overeenkwam met sfeer van de film. Na de release in 1997 werden 800.000 exemplaren van de game verkocht. Het spel is vandaag de dag nog steeds geliefd, stelt The Verge.

Toch was de game moeilijk te vinden. Tot voor kort leken de kansen op een digitale heruitgave erg klein. De originele broncode van het spel ging in 2003 verloren tijdens een verhuizing.

GOG legt op de eigen website uit dat een team van programmeurs acht jaar lang heeft samengewerkt om het spel te reconstrueren via fysieke schijven. Ze maakten daarbij gebruik van een ScummVM-programma, dat eerder is gebruikt om klassieke LucasArts-avonturenspellen te reconstrueren. Vanaf dinsdag kan het spel op GOG gespeeld worden.