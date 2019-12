De vernieuwde Samsung Galaxy Fold komt toch naar Nederland, ondanks eerdere berichten dat de telefoon hier niet beschikbaar zou zijn. De telefoon is vanaf 10 januari verkrijgbaar en gaat 2.020 euro kosten.

De opvouwbare telefoon zou eigenlijk al in mei Nederland op de markt verschijnen, maar Samsung moest dat plan toen uitstellen door problemen met het scherm.

Vlak voor de geplande datum kregen enkele journalisten reviewexemplaren in handen die snel kapot gingen. Er verschenen bijvoorbeeld vlekken op het scherm als de bovenste laag werd verwijderd. Die leek op een screenprotector. Deze laag heeft Samsung nu tot in de randen verwerkt, zodat gebruikers het er niet af kunnen trekken. Ook is het vouwscharnier versterkt en beter afgesloten, zodat er geen stof in kan komen.

De telefoon is vanaf september dit jaar al verkrijgbaar in onder meer Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Samsung vertelde destijds dat de smartphone niet naar Nederland zou komen. "Helaas hebben we vanwege de beperkte beschikbaarheid van de Galaxy Fold ons wereldwijde lanceringsplan moeten herzien", verklaarde een woordvoerder.

Nu toch wel naar Nederland

De telefoon wordt toch in Nederland uitgebracht, maar wel in gelimiteerde oplage. Het is niet bekend om hoeveel exemplaren het gaat. Bij aankoop ontvangen kopers ook Galaxy Buds, draadloze oortjes, en een telefoonhoesje.

De Galaxy Fold van Samsung heeft aan de buitenkant een scherm van 4,6 inch. Als de smartphone wordt uitgeklapt, heeft de gebruiker de beschikking over een scherm van 7,3 inch. De apps op de telefoon passen zich automatisch aan op de nieuwe schermgrootte als het scherm tijdens het gebruik van de app wordt uitgeklapt.

Al een miljoen exemplaren verkocht ... of toch niet?

Vorige week maakte Samsung-topman Young Sohn bekend dat er sinds september al een miljoen exemplaren van de Galaxy Fold verkocht zijn. Dat zou een verdubbeling van de verwachtingen zijn: die lagen naar verluidt op 500.000 exemplaren in 2019.

Maar daar kwam het bedrijf snel op terug, want een paar dagen later zei een woordvoerder van Samsung tegen het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap dat het verkoopcijfer waarschijnlijk verward is met een eerder gesteld verkoopdoel en het werkelijke verkoopcijfer nog niet bekend is.