Facebook is als overkoepelend bedrijf sterk vertegenwoordigd in de applijsten, concludeert App Annie, een bedrijf dat de appmarkt analyseert, in een analyse van de lijsten. Zowel in 2019 als tijdens het afgelopen decennium zijn vier van de tien meest gedownloade apps onderdeel van Facebook.

In de lijst over het kalenderjaar 2019, die gebaseerd is op het aantal downloads van de app, staan Facebook Messenger en de Facebook-app op nummer één en twee.

Op nummer drie staat dochterbedrijf WhatsApp. Instagram is de laatste app van Facebook in de lijst en staat op nummer vijf. TikTok, dat in handen van ByteDance is, staat in de lijst tussen WhatsApp en Instagram op de vierde plek.

De lijst van 2019 telt slechts één nieuwkomer: de Chinese videoapp Likee. Met de app kunnen gebruikers hun video's bewerken met stickers en videofilters en vervolgens met andere gebruikers delen. De app is gemaakt door YY, een Chinees bedrijf dat ook eigenaar is van het gelijknamige livestreamingplatform YY.com.

Hierbij gaat het om het aantal keren dat de app is gedownload. Het analysebureau keek naar de downloads uit de iOS App Store en vanaf 2012 ook naar de dowloads uit de Google Play Store.

Meest gedownloade apps van 2019 1. Facebook Messenger

2. Facebook

3. WhatsApp Messenger

4. TikTok

5. Instagram

6. SHAREit

7. Likee

8. Snapchat

9. Netflix

10. Spotify

Vier Facebook-apps bovenaan in lijst van afgelopen decennium

De dominantie van Facebook was tijdens het afgelopen decennium nog groter: in die lijst staan vier apps van het bedrijf bovenaan. Snapchat is op de vijfde plek de hoogst genoteerde app die niet van Facebook is.

Van alle lijsten is niet precies bekend hoe vaak de apps zijn gedownload. Wel is bekend dat iOS- en Android-gebruikers samen wereldwijd 120 miljard apps hebben gedownload in 2019. Dat is een toename van 5 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Hierbij gaat het niet om herinstallaties, maar enkel om nieuwe downloads.