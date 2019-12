Google heeft vorige week een vijfde activistische medewerker ontslagen, schrijft het personeelslid in kwestie in een blogpost op Medium. Eind november ontsloeg Google vier andere medewerkers die protesteerden tegen het beleid van het bedrijf.

Kathryn Spiers werkte twee jaar lang als security engineer bij Google. Ze was onder meer verantwoordelijk voor het versturen van browsermeldingen binnen het bedrijf. Als haar collega's op het internet navigeerden, verschenen bij bepaalde websites pop-ups met extra informatie. Zo kregen werknemers bijvoorbeeld de melding om geen vertrouwelijke documenten te uploaden als ze naar de website van Dropbox gingen.

Toen The New York Times vorige maand berichtte dat Google een advocatenkantoor had ingehuurd dat bekendstond om zijn antivakbondsactiviteiten, wilde Spiers werknemers daarover voorlichten. Ze stelde nieuwe pop-ups in. Als medewerkers de website van het advocatenkantoor of de interne richtlijnen van Google bezochten, kregen ze de pop-up met de tekst: "Medewerkers van Google hebben het recht om deel te nemen aan gezamenlijk gecoördineerde activiteiten." Het bericht bevatte een link naar de arbeidsrechten van Google.

Spiers schrijft dat haar een paar uur na het instellen van de meldingen administratief verlof werd opgelegd. Afgelopen vrijdag werd ze door het bedrijf ontslagen.

'De inhoud van de pop-ups was niet het probleem'

The Verge vroeg een woordvoerder van Google om commentaar. Die wilde niet bevestigen dat Spiers ontslagen is, maar vertelde wel dat het bedrijf vorige week iemand heeft ontslagen vanwege misbruik van de browsemeldingen.

Google benadrukt dat de inhoud van de pop-ups niet het probleem was en dat ze dezelfde actie hadden gezet als de pop-up een andere inhoud zonder link met beveiliging had. "We hebben een individu ontslagen die de toegang tot een interne beveiligingstool misbruikt heeft. Dit was een serieuze schending van onze regels", aldus de woordvoerder.

Volgens Spiers gebeurt het vaker dat deze pop-ups niet over beveiliging gaan en is daar niet eerder tegen opgetreden.

Eerder werden vier activistische werknemers ontslagen

Eind november werden vier medewerkers die tegen het Google-beleid protesteerden ontslagen. De medewerkers zouden persoonsgegevens van collega's hebben opgezocht en buiten het bedrijf hebben gedeeld, wat tegen de regels is. Google zou ze hebben ontslagen na enkele waarschuwingen.

Maar andere medewerkers die bij het protest betrokken waren, claimen in een blogpost op Medium dat het bedrijf ze de mond probeert te snoeren. De vier verzetten zich namelijk onder meer tegen een Google Cloud-proef bij grensbewaking, een gecensureerde zoekmachine in China en het YouTube-beleid rond haatzaaien.

Spiers zegt dat ze, net als de andere ontslagen medewerkers, een klacht heeft ingediend bij de National Labor Relations Board, het Amerikaanse overheidsorgaan dat waakt over arbeidsrecht.