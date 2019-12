Apple heeft maandag de app Rewound, die het mogelijk maakte om het ontwerp van een iPod Classic aan een iPhone toe te voegen, uit de App Store verwijderd, meldt ontwikkelaar Rethought op de blogdienst Medium. Rewound kopieert volgens Apple het iPod-ontwerp, waardoor de app inbreuk zou maken op het merkenrecht en gebruikers de app zouden kunnen zien als een Apple-product.

Het klikwiel is een iconisch onderdeel van het ontwerp van de oorspronkelijke iPod Classic. Gebruikers kunnen met hun vinger rondjes draaien over de buitenste rand om door het menu te navigeren. Ook had het wiel knoppen om muziek af te spelen en te pauzeren.

Gebruikers prezen de iPod Classic-optie van Rewound, omdat het een nostalgisch gevoel opriep. Met de app was het mogelijk om, tegen betaling, een virtueel klikwiel aan het scherm van een iPhone toe te voegen. Deze laag kon vervolgens gebruikt worden om Apple Music op dezelfde manier als de originele iPod Classic te bedienen.

Ontwikkelaar Rethought is het niet mee eens met de keuze van Apple om de app te verwijderen. Zo zat de iPod Classic-functie niet standaard in Rewound, want gebruikers moesten deze zelf toevoegen. "Rewound is expliciet ontworpen om geen inbreuk te maken op Apples merkenrecht", aldus de ontwikkelaar.

Rethought wil met een inzamelingsactie 20.000 euro ophalen om een webversie van Rewound te maken. Op die manier hoopt de ontwikkelaar de regels van Apple voor de App Store te omzeilen en de app alsnog aan te bieden. De webversie moet ook geschikt worden voor Android.